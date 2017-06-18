Subaru призналась в фальсификации расхода топлива у 903 автомобилей

В конце минувшего года автопроизводитель Subaru и юридическая компания Ohno Tsunematsu начали внутреннюю проверку, чтобы выявить возможные фальсификации расхода топлива в новых моделях японской марки.

Накануне Subaru опубликовала документ с результатами проверки. В отчете производитель признался, что выявил фальсификацию расхода топлива в 903 автомобилях.

Проверка затронула машины, сошедшие с конвейера с декабря 2012 года по ноябрь 2017 года. При этом сотрудники Subaru сообщали, что данные о расходе топлива и вредоносных выхлопах могли фальсифицироваться в компании с 2002 года, что сейчас уже невозможно доказать. Производитель принес свои извинения по поводу выявления фальсификации. В Subaru пообещали, что разберутся в ситуации, выяснят, что послужило причиной ошибки и не допустят подобного в будущем.