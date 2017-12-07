"АвтоВАЗ" выпустит новую LADA Granta FL в 2018 году

Российская компания «АвтоВАЗ» собирается прекратить выпуск LADA Kalina в текущем году, на смену модели придёт LADA Granta FL. Отметим, что приставка в названии означает «фейслифтинг».

Если верить попавшему в сеть снимку, который был сделан на закрытом заседании ПАО «АвтоВАЗ», линейку Granta расширят пять представителей: седан, лифтбек, хэтчбек, универсал и кросс-модификация универсала. При этом презентация LADA Granta FL запланирована на август 2018 года, а серийное производство модели может начаться уже осенью.

Скорый дебют подтверждают и многочисленные снимки, сделанные во время дорожных испытаний новинки. Отметим, что пока автомобиль удалось «поймать» только в плотной камуфляжной плёнке.

Тем не менее видно, что спереди машина стала напоминать LADA Vesta. Что касается кормы LADA Granta FL, то номера перенесли с бампера на крышку багажника. В салоне автомобиля должны установить иную панель управления. По свежей информации, через три-пять лет на рынке появится LADA Granta New, в основу которой ляжет архитектура от Renault.