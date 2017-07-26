Mercedes-Benz Econic предложат в США под брендом Freightliner

Freightliner представляет собой бренд, контролируемый маркой Mercedes-Benz. Накануне немцы сообщили, что наладят в США продажи мусоровоза Econic.

Mercedes-Benz Econic является продвинутым мусоровозом, который используется почти в каждой европейской стране уже два десятилетия. И только сейчас немцы решили рассмотреть возможность продажи машины на американском рынке.

Под брендом Freightliner будет выпускаться обновленная версия мусоровоза Mercedes-Benz Econic, которая в США будет лишена традиционного логотипа немецкого автогиганта. Транспортное средство полностью перелицевали спереди для американского рынка. Машина получила современную оптику и другие бамперы.

Моторный отсек мусоровоза Mercedes-Benz Econic занимает бензиновый агрегат DD8тягой 350 л.с. Машина оснащается адаптивным круиз-контролем, системами отслеживания слепых зон, удержания в полосе, камерой кругового обзора, мультимедийной установкой, а также оборудованием для активной и пассивной безопасности.