Озвучен ТОП-5 самых дешевых иномарок в России на май 2018 года

Отечественные аналитики провели мониторинг рынка легковых машин в России, и по итогам исследования озвучили ТОП-5 лучших иномарок, предлагаемых по наименьшей цене в РФ в мае текущего года. По словам специалистов, фигуранты пятерки почти не меняются.

Уже который месяц в роли бестселлера среди бюджетных иномарок в России выступает узбекский Ravon R2. Версия машины 2017 модельного года не сменила ценник, а автомобиль 2018 года подорожал до 489 000 рублей.

Вторую строчку в ТОП-5 занял японский седан Datsun on-DO. Стоимость бюджетной модели на отечественном авторынке составляет не менее 444 000 рублей.

Тройка лидеров самых дешевых иномарок в России занимается моделью Ravon Nexia. Российский потребитель может приобрести этот автомобиль по цене от 449 000 рублей.

На четвертом месте в ТОП-5 расположился Brilliance H230. Китайская машина предлагается российскому потребителю по цене не менее 460 000 рублей.

Пятое место в рейтинге заняла модель FAW Oley. Китайцы продают эту машину в России минимум за 491 000 рублей.