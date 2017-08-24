Перечислены самые популярные японские авто в России в 2018 году
Специалистами был составлен список самых популярных автомобилей японских марок на автомобильном рынке России. Учитывались продажи за первые три месяца нынешнего года.
По итогам первого квартала текущего года самый популярный автомобиль - Toyota RAV4. На российском автомобильном рынке японский кроссовер был реализован 6 646 раз. Вторую позицию занимает Toyota Camry, проданная в количестве 6 021 экземпляра, а третья строчка принадлежит Mitsubishi Outlander с 5 527 реализованными машинами. Четвертое место занял Nissan X-Trail, который был реализован 5 255 раз. Закрывает пятерку самых популярных Nissan Qashqai. За отчетный период было продано 4 850 моделей.
Если судить в общем по автомобильным маркам Японии, то самой востребованной на рынке России является Toyota. Показатель реализации машин марки составляет 19 051 экземпляр, что на 2,6% превышает показатель первого квартала прошедшего года. Второе место занял японский бренд Nissan, реализовавший 16 885 своих машин и превысивший показатель прошедшего года на 17%. Третья позиция - Mitsubishi с продажей 6 967 автомобилей, а четвертая – Mazda (6 255 штук). Замыкает список лидеров Datsun. В России было куплено 5 134 бюджетных автомобилей.