Составлен ТОП-10 авто, названия которых звучат как ругательства в разных странах

Автопром имеет немало примеров, когда названия машин звучали в разных странах как ругательство. В связи с этим компании уже более осторожно именуют свои продукты.

В качестве самого яркого примера можно вспомнить советские «Жигули». Эти машины для продаж во Франции были переименованы в LADA, потому что в Пятой республике русское название автомобиля воспринималось как «жиголо». Венгры вовсе краснеют от «Жигулей».

Французы и бренду LADA не сильно обрадовались, так как он созвучен со словом ladre («жадный»). Финские автолюбители холодно встретили модель Kalina, так как на их языке это слово обозначает «грохот», «безбрежность». Toyota MR2 во Франции была переименована, так как местные жители слышали в названии машины слово merde («фекалии»). Внедорожник Hyundai Terracan российскими автомобилистами был прозван тараканом.

Mitsubishi Pajero в Испании продается как Montero, так как Pajero является страшным ругательством. Daewoo Kalos не угодила названием жителям США и России. Также в РФ неоднозначно воспринимается Chevrolet Bolt.

У большого седана Proton Perdana, если бы он появился в России, не было бы шансов продаваться с оригинальным названием. Honda Fitta для норвежцев и шведов переименовали, так как Fitta на их языках означает женский половой орган.