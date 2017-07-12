Обновленный Bentley Mulsanne лишится ДВС

Нынешнее поколение Bentley Mulsanne существует с 2010 года, но это не означает, что он скоро будет обновлен. Компания отмечает, что флагманская модель не будет представлена ​​в этом десятилетии, по слухам производство стартует в начале 2020 года. Новинка, по всей вероятности, лишится 6,75-литрового ДВС и получит полностью электрическую установку.

Bentley до сих пор не решила, станет ли следующий Mulsanne похожим на Rolls-Royce Phantom, или это будет другой тип автомобиля. Независимо от того, он по-прежнему будет флагманом компании. Один из вариантов, которые в настоящее время обдумываются, - полностью электрический Mulsanne.

Безусловно, что EV-технология будет развиваться, учитывая, какое влияние окажет на рынок Volkswagen Group, который начнет производство I.D. уже в следующем году. Bentley уже начала электрификацию модельного ряда, представив гибридный Bentayga пару месяцев назад на Женевском автосалоне. На шпионских фотографиях Flying Spur была видна крышка топливного бака и отсек для подзарядки, таким образом, он также будет частично электрифицирован. Вопросом времени остается лишь гибридизация модели Continental GT.