Представлен ТОП-7 седанов, стоящих внимания в 2018 году

Первым в этом списке стал KIA Stinger, и это при том, что данная модель не является седаном, а представляет собой «горячий» фастбек. Автомобиль оснащается 2- и 3,3-литровыми установками с турбонаддувом. Машина получила широкий функционал, приемлемый ценник, но относится к сегменту дорогого транспорта.

Вторым в ТОП-7 оказался Audi A3. Автомобиль может быть не только седаном, но и хэтчбеком и кабриолетом. Передне- и заднеприводные версии модели комплектуются моторами объемом 1,2-2,5 л. Кроме того, машина существует в 204-сильной гибридной модификации.

Третьем место в рейтинге досталось Lexus IS. Спортивный нрав премиального седана подчеркивает его агрессивный экстерьер, а под капотом у машины устанавливаются 4- и 6-цилиндровые турбодвигатели объемом 2.0-3,5 л.

На четвертое место в ТОП-7 стал LADA Vesta Cross. «Вседорожный» седан с кросс-обвесом, завышенным клиренсом и иной подвеской появится на рынке в мае.

Пятое место занимает Mercedes-Benz E-Class. Седан будет продаваться с бензиновыми и дизельными «четверками», а также с V6 и V8. Для всех моторов предусмотрена 9-АКПП. Машина также будет доступна в версии от AMG.

Шестым в рейтинге стоит новый BMW 5 Series. Седан с широким функционалом будет продаваться с 4-, 6- и 8-цилиндровыми двигателями, сочетающимися с 6-МКПП и 8-АКПП, а также с задним или полным приводом.

Последним в рейтинге стоит Toyota Camry. Надежный и стильный бизнес-седан получил современное оснащение.