Skoda начнет сборку кроссовера Karoq в Германии

Из-за большого спроса Skoda расширяет производство своего компактного кроссовера Karoq за пределами Чехии. Теперь часть автомобилей данной модели будет производиться на заводе Volkswagen в Германии.

Первый Skoda Karoq сошел с конвейера в июле 2017 года на заводе в Чехии. Однако вскоре после этого компания поняла, что не может соответствовать сильному потребительскому спросу и решила производить новинку также на своем главном заводе в Млада-Болеслав. На данный момент марка все еще не может удовлетворить спрос, что побудило Skoda начать производство модели за пределами Чехии. Компактный кроссовер вскоре встанет на конвейер на северо-западе Германии. Начиная с конца этого года и до 2019 года завод в Оснабрюке будет отвечать за сбор Karoq для европейского рынка.

На том же заводе в Оснабрюке Volkswagen Group выпускает Tiguan, а с 2020 года собирается начать производство T-Roc. Помимо VW и Karoq, завод отвечает за изготовление Porsche Cayman и окраску Mini. В прошлом году на производственной линии в Оснабрюке было собрано более 76 000 автомобилей.