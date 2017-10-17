Названы цены на первое гибридное купе Polestar 1

Молодая компания Polestar накануне озвучила цены на свой первый автомобиль. Предзаказы модели уже начались, а цена Polestar 1 стартует с отметки 155 тысяч долларов для США и 155 тысяч евро - для Европы, всего заявки подали семь тысяч человек. Стоит отметить, что еще даже не начато тестирование прототипов.

Недавно автопроизводитель начал прием заказов на новое гибридное купе в 18 странах, первый взнос равняется 2,5 тыс. долларов для жителей Соединенных Штатов, либо 2,5 тысячи евро - для европейцев. Всего, по словам руководства бренда, предзаказы уже оформили 7000 человек.

Под капотом Polestar 1 разместилась гибридная силовая установка, состоящая из 2,0-литрового агрегата и двух электромоторов, которые в сумме дают 600 лошадиных сил. Батарея не может похвастаться каким-то рекордным показателем, но все же на одном заряде модель способна проехать более 150 километров.

По предварительной информации, завод Polestar способен выпускать всего лишь 500 автомобилей в год, что объясняется трудностями сборки легкого кузова и прочного шасси.