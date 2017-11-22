В Воронеже эпатажные ВАЗ-2115 вызвали смех у горожан

Воронежцы накануне в одном из городских пабликов активно обсуждали фотографии, на которых запечатлены два заниженных ВАЗ-2115. "Пацанские" автомобили вызвали смех у многих пользователей, хотя нашлись и защитники заниженных отечественных "пятнашек".

В Советском районе Воронежа прохожие запечатлели два ВАЗ-2115, посаженных "на кости". Фотографии были опубликованы в городском паблике социальной сети "ВКонтакте", где вызвали бурное обсуждение. Многие отпускали язвительные шутки в адрес хозяев данных автомобилей, некоторые удивлялись, как "это" вообще ездит, да еще и по таким дорогам, как у нас. Как справедливо подметил один из пользователей, в России нужно завышать клиренс раза в два, а не наоборот. Горожане также подчеркнули, что по одиночке "пятнашки" не ездят, только парой.

Занижать спортивные автомобили начали еще давно, совместно с установкой антикрыла, такое решение позволяет увеличить прижимную силу на треке. Зачем это делают на "тазах", до сих пор неизвестно, да и вряд ли кто-то поймет.

Местный сайт провел опрос среди читателей по поводу их мнения о заниженных российских автомобилях, 93% высказались негативно.