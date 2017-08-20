Жительница Воронежа показала на фото три мини-элекрокара

В социальных сетях был опубликован снимок трёх роскошных электромобилей – двух экземпляров Mercedes-Benz AMG и одного Audi Q7. Отметим, что речь идёт о детских машинах, представляющих собой миниатюрные копии настоящих моделей.

Запечатлеть детские модели Mercedes-Benz AMG и Audi Q7 на электротяге удалось в одном из парков Воронежа местной жительнице Ульяне Владимировой. Девушка поделилась фотографией в соцсетях с подписью «Радости майских праздников». Горожанка добавила, что эти автомобили вызвали у неё восхищение.

Отметим, что не только иномарки обзаводятся копиями для детей. К примеру, на выставке «Автострада-2017» в Калуге показали детский ГАЗ-69, созданный вручную в единственном экземпляре.

Инженер Вячеслав Кощук, проживающий в Подмосковье, построил такой автомобиль для своих внуков. Кузов миниатюрного ГАЗ-69 выполнен из метала, а колёса и мотор для машины заказывали в Китае. На создание автомобиля ушло восемь месяцев.