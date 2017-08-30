В Красноярске собрали турбированный «Москвич-2140»

Житель Красноярска по имени Андрей купил обычный «Москвич-2140» 1986 года выпуска 11 лет назад. Горожанин некоторое время эксплуатировал машину, после чего решил, что ее нужно модернизировать.

Модернизация вылилась Андрею в сложности не только в самой доработке автомобиля, но и в его «узаконивании». Чтобы использование машины не было нарушением в силу ее тюнинга, красноярцу пришлось не один день постоять в очередях в инстанциях.

В итоге, у Андрея получилось купе на базе модели «Москвич-2140», моторный отсек которого заняла силовая установка Toyota 1JZ. Автомобилист не сообщил, какую мощность выдает шестицилиндровый рядный двигатель на его машине, однако в стандартном виде мощность этого мотора составляет 170, 200 и 280 л.с. Тормоза и подвеску автомобиль позаимствовал у BMW 3 Series.

Стандартный седан «Москвич-2140» оснащается 1,5-литровым агрегатом. Его производительность составляет 75 л.с.