Обновлённый кроссовер Mercedes-Benz GLC показали на рендерах

Портал «Колеса.ру» снова показал свое видение автомобильной новинки. На этот раз дизайнеры сайта на основании шпионских снимков представили рендеры обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLC.

Накануне фотошпионы на сайте motor1 показали снимки, на которых запечатлен обновленный Mercedes-Benz GLC во время испытаний. Прототип кроссовера тестировался с маскировкой передней части кузова.

История кроссовера Mercedes-Benz GLC началась в 2015 году. Он построен на шасси C-Class и перенял от соплатформенника многие решения экстерьера. При этом недавно C-Class получил незначительный рестайлинг, но судя по шпионским фото, GLC в рамках обновления значительнее изменится.

Судя по камуфляжу, больше всего преобразований претерпит передняя часть Mercedes-Benz GLC. Кроссовер обзаведется осветителями и полосками ДХО иной формы. Кроме того, машина получит радиаторную решетку в форме трапеции.

На корме обновленного Mercedes-Benz GLC самое заметное изменение представляет собой бампер, получивший массивную накладку из неокрашенного пластика. Кроме того, автомобиль обзавелся более прямоугольными выхлопными патрубками.

В России актуальный Mercedes-Benz GLC продается в стандартной (250 4MATIC, 211 л.с.), дизельной (220 d, 170 л.с.) и «топовой» (Mercedes-AMG GLC 63 S, 510 л.с.) версиях. Они предлагаются по цене от 3 230 000, 3 270 000 и 7 650 000 рублей.