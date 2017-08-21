Россияне реже покупают подержанные LADA

За первые три месяца нынешнего года на вторичном авторынке РФ продали 297 530 экземпляров отечественного бренда LADA. Этот показатель на 4,7% ниже результатов аналогичного периода прошлого года.

Лидером перечня подержанных автомобилей популярной отечественной марки LADA выступает ВАЗ-2114, который был куплен в количестве 32 642 единицы, что на 5,6% выше, чем годом раньше. Второе место получил ВАЗ-2107, который разошелся тиражом в 26 769 штук, а его показатели снизились на 11%. ТОП-3 закрывает ВАЗ-2109, который смогли продать в количестве 24 026 машин (-15,4%).

В первой пятерке подержанных LADA за январь-март текущего года значатся LADA 2170 Priora (24 727 шт., +5,8%) и ВАЗ-2110 (24 459 шт., -8%). Как было установлено экспертами, объем мартовских продаж LADA с пробегом составил 113 370 автомобилей, что на 12,4% ниже показателей годичной давности.