Автопарк оператора каршеринга BelkaCar получил 200 новых KIA Rio X-Line

В автомобильном парке каршеринговой компании BelkaCar появилось 200 новых корейских кросс-хэтчбэков KIA Rio X-Line. Теперь общее количество таких машин в парке сервиса краткосрочной аренды автомобилей насчитывается 500 экземпляров.

Об этом сообщает пресс-центр оператора BelkaCar. Отмечается, что в настоящее время совокупное количество автомобилей в службе каршеринга BelkaCar составляет 2 125 единиц, а большая часть из них это KIA Rio (1200 штук). Кроме них в парке авто BelkaCar присутствуют Mercedes-Benz CLA (300 ед.) и Mercedes-Benz GLA (125 шт.).

Как сообщает один из топ-менеджеров каршерингового оператора BelkaCar Екатерина Макарова, самая большая востребованность у россиян зафиксирована на городские автомобили среднего класса, таких как KIA. Следует напомнить, что BelkaCar является сервисом краткосрочной аренды, которую можно заказать через мобильное приложение. В списке клиентов службы числятся как частные лица, так и разные организации.