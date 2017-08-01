Составлен ТОП-6 советов, которые позволят проехать на пустом баке

Бывает так, что на панели управления загорается "лампочка смерти", которую боятся все водители, оповещающая о том, что в баке пусто. Автомобильные эксперты разработали несколько советов, которые позволят водителю в таком случае доехать до заправки даже на пустом баке.

Очень важно, чтобы владелец машины знал насколько "ноль" действительно ноль, ведь практически во всех машинах лампочка начинает мигать, когда в баке еще есть несколько литров бензина. Такого количества топлива может хватить до ближайшей заправки, если его использовать с умом.

Согласно этому, вытекает второй совет - не переусердствуйте с педалью газа. Многие любят резко набирать скорость, потом тормозить в условиях трафика и так по кругу, но если у вас нет топлива, то с газом и тормозом нужно быть аккуратными, так как во время разгона увеличивается потребление.

Еще одним советом является езда на повышенной передачи, при этом необходимо сохранять 1500-3000 об/мин. Такое условие позволит максимально эффективно использовать остатки топлива. Продлить поездку можно, отключив фары и кондиционер. Если же все совсем плохо и бензина не хватает, но откуда-то есть немного спирта, его можно разбавить. Это касается только чистого спирта, остальное навредит топливной системе. Самый простой совет заключается в том, чтобы отключать двигатель на длинных спусках и ехать по инерции.