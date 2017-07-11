McLaren не будет создавать кроссовер

Недавно британские разработчики из McLaren подтвердили информацию о том, что не собираются разрабатывать кроссоверы. Глава отдела по продажам и маркетингу бренда Джолион Нэш на Пекинском автосалоне сообщил, что у марки имеется общее направление, и подчеркнул важность соответствия новых автомобилей этому направлению.

По словам топ-менеджера, разработчикам достаточно комфортно с созданным шаблоном, который, скорее всего, не будет изменяться в обозримом будущем. Успех бренда заключается в выпуске спортивных машин, потому вся продукция должна соответствовать принятой стратегии.

По мнению Нэша, компания не хочет нанести обиду тем автолюбителям, которые уже приобрели автомобили McLaren. Их план развития состоит в том, чтобы заниматься разработкой авто, приносящих хорошую прибыль, и пока разработчики не намерены менять стратегию.

Отмечается, что компания выводила на тесты электрокар, но только лишь для того, чтобы установить потенциал технологии. Вес, необходимый для диапазона аккумуляторов и нужной мощности, слишком большой. Когда такая наработка обеспечит более низкую массу, тогда и будет создан электромобиль.