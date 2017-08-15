BMW выпустит особую серию родстеров i8 Special Edition

Около двух месяцев назад BMW i8 Roadster начал выпускаться с конвейера завода в Германии. На сегодняшний день компании поступило больше 1000 предзаказов на автомобиль.

Автопроизводитель не останавливается на достигнутом, и уже находит способы для поддержки и увеличения популярности модели. Компания BMW идет на шаг впереди событий. Зная о том, что после дебюта новой модели её реализация может упасть, немецкая марка позаботилась о выпуске специальных версий машины. Об этом заявил менеджер Маркус Плунтке во время запуска производства i8 Spyder.

Были выпущены спецверсии купе i8 Frozen Edition (в 2017 году) и i8 Protonic Dark Silver Edition (в 2016 году). Однако в других моделях BMW был более высокий уровень настройки. Будет предоставлен выбор между окраской кузова и несколькими вариантами отделки. Также компания планирует расширить и модернизировать свой завод в Лейпциге.