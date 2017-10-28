После премьеры вновь на трек: Mercedes-AMG CLS 53 тестируют на Нюрбургринге

"Горячая" новинка от Mercedes-AMG, CLS 53, была представлена еще в январе на Североамериканском международном автосалоне в Детройте. Затем автомобиль приехал на Женевский автосалон, и теперь гибридизованный седан отправился на Нюрбургринг для некоторых корректировок. На трассе были замечены два прототипа флагманской модели CLS.

CLS 53 присоединяется к обширной линейке Mercedes, состоящей из седана, универсала, купе и кабриолета. Все они имеют одну гибридную силовую установку, состоящую из 3,0-литрового бензинового агрегата с турбонаддувом и электродвигателя. Такая комбинация CLS 53 развивает 429 лошадиных сил. Крутящий момент направляется в полноприводную систему 4Matic+ через 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. Mercedes-AMG CLS 53 набирает первую сотню всего за 4,5 секунды, учитывая, что седан весит весом 1905 килограммов без водителя, это очень хороший результат.

Прилагаемое видео не только дает нам возможность увидеть CLS 53 в действии без камуфляжа, но и позволяет услышать интересный звук, предоставленный его сложной трансмиссией. Стоит отметить, что данные прототипы не оснащены спойлером, на последнем серийном автомобиле он имелся.

Mercedes-AMG начнет продавать CLS 53 в Европе в ближайшее время, а в США машина появится уже осенью.