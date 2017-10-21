Назван ТОП-10 самых надежных и выносливых автомобилей в мире

Эксперты провели анализ неисправностей в автомобилях. Итогом их деятельности стал рейтинг наиболее надежных и выносливых транспортных средств.

Лидером рейтинга выступает немецкий Audi A1, который фактически можно назвать идеальной машиной, если не считать перекоса фар и коррозии колесных дисков. На 1 000 экземпляров Audi A1 эксперты отыскали 5,9 неисправностей.

Второе место досталось Audi A6, на 1000 единиц которой приходится 5,4 поломки. ТОП-3 закрывает японский кроссовер Honda CR-V. Он считается наилучшим среди автомобилей с пробегом свыше 300 000 км и не требующего проведения серьезных ремонтных работ.

В ТОП-5 рейтинга надежности попали Lexus RX и немецкий минивэн Mercedes-Benz B-Class. Такие автомобили считаются лучшими в своем сегменте. В первую десятку наиболее надежных авто вошли Mercedes-Benz GLK, Porsche 911, Smart ForTwo, Toyota Camry и Toyota Prius. Отмечается, что такие автомобили считаются надежными в своих классах и им не требуется серьезный ремонт в большинстве случаев.