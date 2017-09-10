Эксперт объяснил, почему нельзя стартовать со второй передачи

Старт машины со второй передачи при применении механической коробки передач является причиной износа муфты сцепления. Об этом информирует зарубежный специалист по автомобилям Джейсон Фенске на своем канале на известном видеохостинге YouTube.

Специалист отмечает, что при отсутствии полного сцепления муфта трансмиссии проскальзывает, из-за чего происходит ее постепенный износ. Интересно, что для полного применения сцепления на первой передаче надо развить скорость авто до 8 км/ч, а на второй - до 16 км/ч.

Также по словам автоэксперта, старт машины со второй скорости не может привести к аналогичным последствиям, если автомобиль спускают с горки или он находится в движении в тот момент, когда автолюбитель приступает к использованию сцепления. Помимо того, при спуске с возвышенности при определенном скоростном режиме, используя вторую скорость, автомобиль можно завести без зажигания. При этом ключ должен быть повернут.

Фенске подчеркнул, что начало движения авто со второй передачи на машинах с "автоматом" не влечет за собой возникновения неисправностей сцепления. Следовательно, большинство таких транспортных средств стартуют со второй передачи.