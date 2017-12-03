Тюнеры подготовили пикап Volkswagen Amarok для тяжелого бездорожья

Инженеры немецкого тюнинг-ателье BBM Motorsport потрудились над пикапом Volkswagen Amarok, который подготовили для тяжелого бездорожья. Автомобиль получит внушительный набор обновлений, усиливающих вседорожные параметры. Отмечается, что за пакет улучшений для данного пикапа придется выложить около 20 000 евро.

В ФРГ за пикап придется выложить от 32 076 евро. Среди доработок, предлагаемых ателье стоит выделить комплект для поднятия подвески на 100 мм, 18-дюймовые колесные диски с покрышками Cooper STT Pro.

Вседорожные шины прикрыты расширителями крыльев, а также тюнеры добавили 30-миллиметровые расширители колесных арок. Помимо того, доступен иной комплект для завышения подвески, благодаря которому клиренс Volkswagen Amarok станет больше на 400 мм.

Еще автомобиль может получить кенгурятник, добавочные светодиодные лампы, защиту днища и платформу на крыше. Помимо всего, тюнеры увеличат мощность 6-цилиндрового турбодвигателя до 265 лошадиных сил.