"УАЗ" может начать собирать свои авто в Узбекистане

На страницах специализированных издания появилась информация о том, что российская компания «УАЗ» рассматривает возможность организации сборки своих автомобилей на территории Узбекистана. Представители «УАЗ» отмечают, что такое решение продиктовано экономической целесообразностью, так как машины выгодно производить в Узбекистане, а не импортировать их из РФ.

«УАЗ» принял участие в выставке Expo-Russia Uzbekistan 2018, проходившей в Ташкенте, на которой продемонстрировали новый УАЗ «Профи». Отмечается, что участие в выставке как раз и подчеркивается значимость авторынка Узбекистана для отечественного машиностроителя.

В «УАЗ» рассказали и о стратегии компании, предусматривающей о поставке в Узбекистан 1 000 собственных машин, увеличив результаты продаж в 2,5 раза. Приобрести можно любую модель бренда, так как в Узбекистан налажены поставки фактических всех моделей «УАЗ».