Семиместный кроссовер Jeep Grand Commander представили на автошоу в Пекине

Компания Jeep представила семиместный кроссовера Jeep Grand Commander в рамках автошоу в Пекине. Новинка предназначена для авторынка Китая, а позднее модель доберется и до других рынков, однако в США кроссовер предлагать не будут.

Новый семиместный кроссовер Jeep Grand Commander выполнен в стиле концепта Yuntu, презентация которого состоялась в рамках автосалона в Пекине 2017 года. Однако новинка обрела поле плавные очертания и ряд стилистических элементов.

В моторной гамме Jeep Grand Commander расположилось два турбомотора производительностью 234 л. с. и 265 л. с. с крутящим моментов в 350 Нм и 400 Нм. В базе семиместный кроссовер получит только передний привод, однако более дорогие комплектации получал полноприводное исполнение.

Семиместный Grand Commander в Китае будет конкурировать с кроссоверами Volkswagen Teramont и Toyota Highlander. Стоит отметить, что в последние два года производитель Jeep создает новинки специально для Китая, таким образом укрепляя свои позиции в стране.