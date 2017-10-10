Начался экспорт Mitsubishi Xpander в другие страны

Японский автопроизводитель Mitsubishi отправил первую партию своих кроссвэнов Mitsubishi Xpander на филиппинских авторынок. В скором времени ожидается прибытие таких машина на рынки Вьетнама и Таиланда, а к концу текущего года планируется отправить на экспорт 30 000 автомобилей.

Стоит напомнить, что Mitsubishi Xpander собирают на индонезийском автозаводе. В Индонезии новинка уже стала настоящим хитом, а наиболее бюджетная версия обойдется автолюбителям в 850 000 рублей.

В моторном отсеке минивэна разместится 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» с производительностью в 120 лошадиных сил. Он работает в паре с 5-скоростной МКПП, 4 –диапазонной АКПП. Среди функций Mitsubishi Xpander стоит выделить кондиционер, систему стабилизации, противобуксовочную систему, бесключевой доступ, кнопочное зажигание, фирменный мультимедийный центр, круговой видеообзор, 16-дюймовые колесные диски из легкосплавного материала и стеклянный верх с люком.