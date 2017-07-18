В Porsche решили полностью отказаться от дизельных моторов

Правление немецкой люксовой марки Porsche, подконтрольной автоконцерну Volkswagen, анонсировало полный отказ от использования в своих авто дизельных агрегатов. Также прекратился выпуск Porsche Macan S Diesel и Porsche 4S Diesel.

Ранее появилась информация, что кроссовер Porsche Cayenne не получит дизельную установку. Отмечается, что дизельные автомобили бренда не пользуются широкой популярностью у автолюбителей. Доля реализации дизельных вариантов Porsche Panamera достигла 15%, а объем продаж дизельных версий Porsche Macan еще ниже.

Не будет лишним сказать, что Porsche оказался втянутым в скандал, получивший название «дизельгейт». Под капотом внедорожников Porsche разместились 3-литровые моторы от Audi. Руководство Porsche решила больше не выделять деньги на изготовление дизельных машин, а направить эти средства на выпуск электрокаров на базе уже готовых авто.