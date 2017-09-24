Основываясь на результатах краш-тестов Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) и Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), а также эффективности фар и системы экстренного торможения эксперты составили ТОП-10 безопасных премиальных авто 2018 года. В рейтинг не попало много новинок, которые не успели испытать.

Возглавил ТОП-10 безопасных премиальных авто 2018 года седан Acura RLX, который получил наилучшие показатели по всем направлениям. В первой тройке оказалось два седана Audi A3 и Audi A4 с отличными краш-тестами IIHS и NHTSA и рядом систем безопасности.

В первой пятерке ТОП-10 безопасных премиальных авто расположились Genesis G80 и Genesis G90, которые продемонстрировали высокий уровень безопасности не только в городе, но и на трассе. Однако стоит отметить, что последний не прошел обширного испытания NHTSA.

Далее идут премиальные Lexus ES и Lexus IS, а за ними Mercedes-Benz E-Class, который в базе получил не все системы безопасности, в результате их придется докупать. Замыкают ТОП-10 2018 года Volvo V60 и Volvo S60.