Ora заявила о себе, выпустив электрокары iQ, R1 и R2

Китайская марка Ora, подконтрольная автогиганту Great Wall, привез на Пекинский автосалон кросс-хэтчбэк Ora iQ, ожидаемый на домашнем авторынке летом 2018 года. Также на мотор-шоу представили еще и два концепта Ora R1 и Ora R2.

Отмечается, что все три новых авто получили разное внешнее оформление. Ora iQ получил функциональный салон, который может похвастаться своей простотой, но дизайн салона выглядит довольно дорого. Также автомобиль обустроят электромотором, обеспечивающим дальность хода в 350 км.

Сообщается, что компактные Ora R1 и Ora R2 построили с использованием платформы ME. Первый подобен прототипу Honda Urban EV и может стать наиболее бюджетной моделью марки. Скорость Ora R1 составит 100 км/ч, а запас хода 300 км. Второй автомобиль считается концептом, созданным для демонстрации возможностей автобренда.