В Мордовии открылся первый автосалон Toyota
Японская машиностроительная компания Toyota продолжает расширять свою дилерскую сеть на территории России. Очередным автоцентром известного бренда стал «Тойота Центр Саранск», который стал первым официальным дилером марки в Мордовии.
В пресс-центре российского офиса Toyota сообщают, что открывшийся автосалон расположился рядом с центром Саранска, неподалеку от основной транспортной магистрали, кольцевой развязкой и наиболее крупным торговым центром «Сити-Парк».
В новом дилерском центре автолюбителям предложат полный спектр услуг, включающий в себя продажу и послепродажный сервис машин в соответствии с корпоративными стандартами автопроизводителя.
«Тойота Центр Саранск» стал 12-м дилерским центром, появившимся в России в последние годы. В 2017 году в РФ открылись пять дилерских центров Toyota и семь автосалонов Lexus. Общее количество автоцентров Toyota в России насчитали 110 штук.