Концерн General Motors зарезервировал новое название Tribute

В американской прессе была опубликована информация о том, что General Motors подала заявку на регистрацию нового названия Tribute. Это имя уже знакомо автолюбителям.

Название Tribute носил японский внедорожник Mazda, построенный на основе BT-250. В 2011 году Mazda перестала выпускать Tirbute, а в 2012 году закончилось право компании на использование данного имени. На данный момент информации о том для чего концерн забронировал имя не предоставляется.

Известно только то, что GM зарегистрировал название для пикапов, спорт-каров, а также для двигателей и их деталей. Пока остается только догадываться для какой из марок GM будет принадлежать новое имя, однако специалисты считают что название получит Cadillac, который недавно начал использовать полноценные имена для своих моделей. Не следует исключать и тот факт, что General Motors планирует выпуск моделей с электрическими двигателями и название достанется именно этим автомобилям.