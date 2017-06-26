Land Rover не удалось установить рекорд в Москве

Организаторы парада автомобилей премиального бренда Land Rover, который прошел в ночь с 21 на 22 апреля 2018 года, не выполнили все требования представителей Книги рекордов Гиннеса. Попытка собрать самое большое число премиальных авто одного бренда не было зафиксировано как рекордное достижение.

Как сообщают правила Книги Гиннеса, автомобили в колонне должны были проехать дистанцию в 3,21 км, но при условии, что расстояние между авто не должно быть больше двух корпусов. Но эксперты обнаружили несколько разрывов, и рекорд не был признан. Мероприятие организовали в честь 70-летия британского люксового бренда Land Rover.

На Третьем транспортном кольце Москвы собрали 2 152 машины Land Rover, а действия их хозяев координировались посредством прямого эфира «Авторадио». Раньше в рамках празднования юбилея марки британец Саймон Бек вытоптал на горе во Французских Альпах очертания Land Rover Defender. Длина вытоптанной фигуры составила 250 м.