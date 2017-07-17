LADA впервые за шесть лет получила чистую прибыль в 609 миллионов рублей

Журналисты немецкой прессы считают, что нынешний год станет очень прибыльным для российских автопроизводителей. По их словам, не самая положительная слава русской LADA уже давно была отмыта положительными отзывами о новых моделях.

«АвтоВАЗ» уже шесть лет делал шаги, которые позволяют вывести компанию из кризиса. В нынешнем году впервые «АвтоВАЗ» вышел на чистую прибыль в размере 609 000 000 рублей. Большую помощь оказала французская компания Renault, которая продвинула российского автопроизводителя.

Антироссийские санкции, вместо того чтобы оттолкнуть покупателей, обеспечила их лояльность по отношению к отечественному автопрому. Хотя США уже готовится к вводу новых экономических ограничений, «АвтоВАЗ» считает, что непостоянность курса российского рубля не повлияет на реализацию автомобилей марки LADA. Среди других марок, LADA – является самым локализированным автомобилем. По словам президента «АвтоВАЗ» Николя Мора, если продолжить расширять модельный ряд, это привлечет еще большее внимание публики, а также поспособствует впечатляющим результатам.