Компания Skoda установила цены на новые кроссоверы Kodiaq российской сборки

Чешская марка Skoda повесила на кроссовер Kodiaq ценники. Автомобиль российской сборки обойдется покупателям минимум в 1 339 000 рублей.

Самая дешевая модификация оснащена силовой установкой объемом 1,4 литра, способной генерировать 125 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предложена 6-диапазонная механическая КПП. Кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 10,5 секунды, а максимальная скорость составляет 190 км/ч. Также в базовую комплектацию входит подогрев передних сидений, климатическая установка на две зоны, светодиодный задние фары и тачскрин управляющий мультимедиа системой, размещенный на «приборке».

Другие варианты Skoda Kodiaq получили подсветку салона, полную светодиодную оптику, зеркала с подогревом и другое. Среди прочего кроссовер получил климат-контроль на три зоны, камеру кругового обзора, систему предотвращения лобового столкновения и прочие системы безопасности и помощи водителю. Skoda Kodiaq уже начала производиться в России на заводе в Нижнем Новгороде.