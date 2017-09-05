Воронежцы оценили рекламу «Запорожца» с красивой блондинкой

В Воронеже на местных пабликах обнародовали рекламную фотографию старинного ЗАЗ-968М, рядом с которым стоит молодая красивая девушка-блондинка. Фото сделали еще осенью в лесу, а в сеть фото попало только весной 2018 года.

Воронежцы восторженно отозвались о рекламном ролике, в частности их восторг объясняется тем, что возле «Запорожца» стоит прекрасная блондинка. Местные жители считают этот снимок лучшей рекламой ретромобиля. Также воронежцы отметили, что следует начать выпуск модели, а девушка должна стать лицом машиностроителя.

Производство «Запорожцев» осуществлялось на заводе «Коммунар» в украинском городе Запорожье. На фотографии показан старинный ЗАЗ-968М, выпуск которого датируется 1979-1994 годами. Он закрывает эпоху «Запорожцев». Под капотом машины разместили двигатели с производительностью от 28 до 50 «лошадок».