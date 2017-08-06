Nissan начнет сборку нового электрокроссовера в 2020 году

Японский бренд Nissan собирается в скором будущем наладить производство электрического кроссовера. Компания объявила, что запуск сборки можно ждать уже в 2020 году.

На сегодняшний день автомобили, оснащенные электрической установкой, обладают большой популярности среди покупателей. Машины сегмента SUV также играют немаловажную роль на автомобильных рынках. Поэтому у компании Nissan есть основания рассчитывать, что новый электрокроссовер придется по душе публике.

В иностранных СМИ есть информация, что кроссовер будет построен на основе архитектуры Nissan Leaf. Также электромобиль будет во многом похож на Nissan IMx Kuro, который дебютировал весной нынешнего года на автосалоне Женева. Представители японской марки заявили, что кроссовер, который они готовят к премьере, сможет преодолевать расстояние около 600 километров на одном заряде батареи. К сожалению, пока рано говорить о выбранном дизайне и техническом наполнении кроссовера. Не говорит производитель также и о стоимости своей новинки.