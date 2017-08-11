Ателье ABT Sportsline превратило Audi R8 в арт-кар

Тюнинг-ателье ABT Sportsline в Германии специально для фестиваля Wörthersee разработало уникальный дизайн Audi R8. Арт-проект получил слоган «Монашка встречает Abt» (Abt по-немецки означает «аббат»).

Созданием рисунка на арт-каре занимался художник Тимо Вурц, который специализируется на карикатурах. Компания SIGnal Design занималась размещением изображения на пленке.

Арт-кар украшен изображениями женщин и геометрических фигур. На фоне девушек размещены розовые ромбы и белые круги. Для Вурца это не первый опыт в оригинальном дизайне автомобилей.

Стоит напомнить, что суперкар получил 10-цилиндровый двигатель, объем которого составляет 5,2 литра. В версии plus мотор способен генерировать 610 лошадиных сил, а до первой «сотни» модель разгоняется за 3,2 секунды. В одном из последних проектов ABT доработало Audi R8, после чего суперкар потерял в весе 50 килограммов и смог развить мощность 630 лошадиных сил.