Спортивный седан LADA Vesta Sport получит темный интерьер

На страницах специализированных порталов появилась некоторая информация о российском «заряженном» седане LADA Vesta Sport. Отмечается, что в салоне авто появится темная обивка потолка и стоек.

Отмечается, что потолок автомобиля LADA Vesta Sport обшили черной алькантарой. Следовательно, такие цвета появятся на серийном варианте исполнения седана.

По непроверенным данным, наиболее производительный седан LADA Vesta R получит под капот 1,8-литровый 149-сильный мотор. Но также сообщают, что производительность такого агрегата увеличат до 180 «лошадок».

Подчеркивается, что «АвтоВАЗ» уже проводит тест-драйв седанов LADA Vesta Sport. Они получили агрессивный аэродинамический обвес, уменьшенный клиренс, спортивную подвеску и производительные тормозные механизмы. Интересен тот факт, что разболтовка колес на спортивном седане сделана под пять отверстий.