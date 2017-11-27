На калужском заводе "ПСМА Рус" стартовала сборка Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer

Французский машиностроительный альянс PSA Group анонсировал российское производство новых коммерческих фургонов Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer. Выпуск машин полному циклу осуществляется на калужском автозаводе «ПСМА Рус».

Сообщается, что авто уже предлагаются в российских автосалонах в версиях Feel или Active. Стоимость модели стартует с отметки в 1 999 000 рублей. В июне текущего года на российском авторынке появятся топовые версии французских коммерческих автомобилей Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller.

Под капотом российских модификаций таких авто разместится 1,6-литровый мотор семейства HDi с мощностью в 95 лошадиных сил. Помимо того, предусматривается и дизельный агрегат объемом 2,0 литра и отдачей 150 «лошадок». Агрегат функционирует в тандеме с МКПП или 6-скоростной АКПП.

Автомобили построили на архитектуре EMP2, а салоны могут быть рассчитаны на 7-8 пассажиров. Среди функций новинок стоит выделить электропривод сдвижных дверей с дистанционным управлением, мультимедийный центр с 7-дюймовым тачскрином, круиз-контроль, контроль за выходом из полосы движения, датчик мертвых зон, ксеноновая оптика, индикатор дождя и света, камеру заднего обзора и систему оперативного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС».