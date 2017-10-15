В сети показали серийный электрокар Volkswagen Neo

На страницах немецкого портала Bild обнародовали изображение серийного полностью электрического хэтчбэка Volkswagen, получившего название Neo. Дебют новинки ожидается в 2019 году.

Отмечается, что внешнее оформление «зеленой» машины напоминает дизайн концептуального автомобиля Volkswagen I.D, показанного в 2016 году в рамках Парижского автосалона. Основой для нового электрохэтчбэка от Volkswagen послужит архитектура MEB, разработанная инженерами немецкого автоконцерна.

Дальность хода Volkswagen Neo составит от 400 до 600 км в зависимости от модификации. Стоимость электрокара Volkswagen Neo в Европе может составить примерно 25 000 евро.

Новый электрохэчтбэк Volkswagen Neo может получить электрический двигатель с мощностью 170 лошадиных сил и набором аккумуляторных батарей. Благодаря им обеспечивается запас хода без подзарядки в 500 км.