Россияне научились разрабатывать машины без участия инженеров

Российские ученые смогли разработать новый чудо-автомобиль. Новаторский метод проектирования машин изобрели работники инженерного центра CompMechLab политехнического университета Петра Великого в Санкт-Петербурге.

Такая организация основана при этом университете в 2013 году и считается одной из немногих компаний, занимающихся разработкой новых технологий в РФ. Сотрудники учреждения работают в разных отраслях науки и техники, и даже в машиностроении. Сотрудники CML активно участвовали в создании автомобилей проекта «Кортеж» и их труд был высоко оценен главой Министерства промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

На изображениях, попавших в сеть представлен автомобиль, который демонстрирует возможности исследовательского центра. Машине дали название CML CAR, и на этой неделе ее увидел Владимир Путин. По информации, полученной от представителей инженерного центра CML, компьютерное моделирование в РФ достигло необычайных высот. Следовательно, традиционные инженеры для создания транспорта больше не нужны, так как все делают за людей компьютерные системы.

CML CAR является электрокаром, основные параметры которого намного лучше Tesla. Кузов выполнен из карбона, титана и алюминия. Внешнее оформление можно разрабатывать, исходя из желаний определенного заказчика.