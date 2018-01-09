Новый пикап Mazda ВТ-50 представлен официально

Японский автопроизводитель Mazda официально представил пикап ВТ-50 2018 модельного года для авторынка Австралии. Модель получила переработанный дизайн, а также 23 варианта персонализации.

На днях в Австралии презентовали новый пикап Mazda ВТ-50, который получил не только внешние обновления, но и систему кругового обзора. Линейка двигателей новинки представлена турбомотором объемом 3,2 литра, который генерирует 199 л. с. и работает на дизеле, а также турбодвигателем объемом 2,2 литра с отдачей в 149 л. с.

В дизайне новый пикап обзавелся иным бампером, радиаторной решетной, а также ходовыми огнями на светодиодах. Дуги получили хромированное исполнение, а в салоне появился мультимедийный комплекс. Для покупателей Mazda ВТ-50 в Австралии предусмотрены 23 варианта персонализации модели. Приобрести пикап можно по цене от 28 990 до 51 990 долларов.