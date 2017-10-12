Kia представила в Пекине кроссовер Yi PAO и гибридный седан Optima‍

В Пекине сегодня, 25 апреля, состоялась презентация плагин-гибридного седана Optima и кроссовера Yi PAO. Последний автомобиль является моделью Stonic, подготовленной для китайского авторынка.

Новый Kia Yi PAO по сравнению с «донором» имеет иные светодиодные ДХО и «противотуманки», а также модифицированный передний бампер и пересмотренная решётка воздухозаборника. Салон, как и в случае с глобальным кроссовером, выполнен в чёрном цвете с применением ярких акцентов.

Автомобиль, ориентированный на молодёжь, предложат со 100-сильным двигателем объёмом 1,4 литра, в тандеме с которым может работать 6-ступенчатая «механика» и автоматическая коробка передач на шесть скоростей. Представители компании отметили, что Kia Yi PAO начнут выпускать во второй половине 2018 года на заводе в Поднебесной, при этом автомобиль не появится за пределами китайского рынка. Ориентировочно новинка обойдётся в 100 000-150 000 юаней (980 000-1 479 000 рублей).

Помимо этого, в Пекине состоялась премьера Kia К5/Optima с гибридной установкой. Она состоит из 68-сильного электродвигателя и атмосферного бензинового агрегата объёмом 2,0 литра, мощность которого равна 156 лошадиным силам. Седан может преодолеть до 43 километров только на электрической тяге.