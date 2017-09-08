В РФ могут отменить транспортный сбор на электрокары

Представители Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС), членом которого является Россия, предлагают отменить транспортный сбор для обладателей электрокаров. Кроме того, автолюбители могут получить право использовать бесплатные парковки с зарядными устройствам.

Эти меры стали частью программы по стимулированию производства и внедрения электрических автомобилей на 2018-2022 годы. Прошлый проект 2015-2017 года перестал действовать.

Новый проект получил одобрение у членов Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Новая программа призвана стимулировать производство электромобилей, для чего в ЕАЭС разработают список главных компонентов электромоторов, инфраструктурных объектов для зарядки и обслуживания. Также на рассмотрении находится инициатива о введении низких ставок импортных таможенных сборов на зарубежные компоненты.

Раньше Минэкономразвития должно было разработать комплекс действий, направленных на развитие российского рынка электрических машин. К концу апреля ведомство представит стратегию, где рассмотрят предложения по импортной пошлине на электрокары, предоставление льготных кредитов, которые смогут стимулировать развитие электротранспорта в РФ.