В июне представят прототип электроседана Byton

В январе текущего года на выставке CES в Лас-Вегасе был представлен электрический кроссовер Byton Concept, а уже 13-15 июня 2018 года на Шанхайском автосалоне компания покажет свою новую модель в кузове седан. Серийное производство машины начнется в 2021 году.

По словам руководителя Byton Карстена Брайтфельда, новый седан от Byton разработают на той же платформе, что и кроссовер. Это означает, что седан может получить некоторые компоненты от кроссовера.

Отмечается, что в моторном отсеке премиального седана могут появиться один или два электроагрегата, генерирующие 272-476 лошадиных сил и набор батарей с емкостью 71-95 кВт/ч. Запас хода составит больше 400 км.

Стоит сказать, что разработкой дизайна седана занимались специалисты из Мюнхена, над автопилотом работали в Кремниевой долине, а сборка стартует в Нанкине (КНР). Машина предназначена для рынков США, Европы и Поднебесной.