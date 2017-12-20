Новый Ford Explorer представят во Владивостоке

На автосалоне, который откроется во Владивостоке 11 мая текущего года, представят новый американский внедорожник Ford Explorer. Об этом сообщает маркетинговый директор дистрибьюторской компании «Сумотори».

Кроме того, господин Копылов числится как организатором указанного мотор-шоу. По словам топ-менеджера, посетители автосалона смогут воспользоваться возможностью провести тест-драйв нового Ford Explorer.

Сообщается, что автомобильную выставку проведут на территории туристического центра «Приморское кольцо». Кроме того, на мероприятие привезут еще несколько автомобильных новинок, среди которых стоит назвать технологии помощи водителю EyeSight от Subaru.

Еще на мотор-шоу будут присутствовать тюнинг-ателье, занимающиеся спортивным тюнингом авто. На стендах разместятся мотоциклы и аксессуары к ним. В рамках автосалона можно устроить тест-драйв автомобилей на асфальте и по бездорожью.