В сеть попали тизеры нового Audi Q8

На странице немецкого люксового бренда Audi в популярной социальной сети Facebook опубликовали тизерные изображения нового кроссовера. Вероятнее всего, речь идёт о большом кроссовере Audi Q8.

Дата дебюта флагманског внедорожника Audi Q8 пока не озвучивается, но ранее сообщалось, что премьера состоится летом текущего года, но более вероятно, что новинку представят на Пекинском автосалоне, который откроет свои двери 25 апреля. Новый Audi Q8 построят на платформе MLB Evo, а также оснастят массивной радиаторной решеткой и зауженными модными фарами.

В салоне нового кроссовера стоит отметить мультимедийную установку с двумя экранами. Также машина получила активную электромеханическую подвеску без стабилизатора поперечной устойчивости, 48-вольтовую электросистему и привод mild hybrid со стартер-генератором.

Стоит напомнить, что предвестником нового флагмана выступает концепт Audi Q8 Concept, который показали в Детройте в минувшем году. Авто снабдили гибридной установкой, состоящей из 333-сильного 6-цилиндрового мотора, 136-сильного электроагрегата и 8-ступенчатого «автомата»