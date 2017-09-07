Новые госномера будут разыгрываться на аукционе

Госавтоинспекция составила список изменений для регистрации транспортных средств. Отныне номерные знаки будут разыгрываться на аукционе, а также чипироваться для того, чтобы камеры могли фиксировать нарушителей даже со скрытыми номерами.

Глава ГИБДД РФ Михаил Черников во время общения с журналистами сообщил о нововведениях в процессе регистрации транспортного средства. Он отметил, что теперь номерной знак будет выдаваться не в случайном порядке, как ранее, а по желанию водителя. Автомобилист может сам составить комбинацию букв и цифр, после чего номер отправляется на аукцион, в случае конфликта, либо же прямо в руки к водителю. По словам господина Черникова, это позволит избежать коррупции в рядах ГИБДД, связанной с выдачей "элитных" номеров.

Кроме того, теперь номерной знак получит специальный чип, который будет взаимодействовать с дорожными камерами. Еще одним важным нововведением является возвращение правила о записи в ГИБДД автомобиля, находящегося в залоге. Напомним, ранее это правило было упразднено и многие водители покупали автомобиль, который на самом деле принадлежал уже кредитной компании. Теперь же это будет отображаться в ПТС.