Приамурье лидирует среди регионов по продаже подержанных легковых машин

В соответствии с информацией, которой поделились специалисты «Автостат.Инфо», Приамурье стало лидером по продажам подержанных легковых автомобилей по итогам первого квартала. Отмечается, что в регионе сбыли 73 902 авто, что на 9% ниже аналогичного периода минувшего года.

Второе место досталось Подмосковью с показателем 60 156 единиц. Третья строчка представлена Москвой (55 398 машин).

В первой пятерке субъектов РФ по сбыту бывших в употреблении авто числятся Краснодарский край (54 301 штуки) и Свердловская область (34 354 ед.). Первую десятку закрывает Санкт-Петербург (34 180 шт.), Ростовская область (33 240 ед.), Башкирия (31 477 шт.), Татарстан (27 914 ед.) и Челябинская область (27 577 шт.). За январь-март текущего года совокупное число продаж составило 1 123 235 легковых машин с пробегом, что на 1,5% ниже результатов годичной давности.