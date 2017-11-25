В США стартовали продажи обновленного Toyota Avalon

Японская автомобилестроительная компания Toyota выводит на рынок США обновленный флагманский седан Avalon. Модель получила уже пятое поколение и отныне доступна с гибридной силовой установкой. Стоимость новинки стартует с 35 500 тысячи долларов, что составляет 2 197 000 рублей.

Обновленный Toyota Avalon показали общественности в начале этого года, модель построена на весьма распространенной основе TNGA, которая предусматривает гибридную силовую установку. Напомним, именно на этой "тележке" построены новый Toyta C-HR и Toyota Prius.

Седан Toyota Avalon стал более широким, при этом его высота снизилась, а колесная база расширилась. В результате перед нами предстал автомобиль с современным дизайном и весьма функциональным салоном, оснащенным всеми необходимыми функциями.

Под капотом флагманского Toyota Avalon установлен мощный 3,6-литровый бензиновый агрегат, способный генерировать 301 лошадиную силу. В гибридном исполнении модель оснащается 2,5-литровым бензиновым мотором и электродвигателем, суммарная мощность силовой установки составляет 215 лошадиных сил.